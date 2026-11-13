Semana da Cultura Evangélica inicia com celebração à união das igrejas em Alegrete

O evento reuniu lideranças religiosas e representantes da comunidade evangélica em uma programação que destacou a integração entre as igrejas e a valorização da cultura evangélica no município.

A mesa da cerimônia foi composta pela presença da presidente do Legislativo, vereadora Firmina Soares; pelo coordenador da atividade, vereador Eder Fioravante; pelo presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos de Alegrete (CIMEA), reverendo João Darci; pelo secretário municipal de Administração, Sérgio Prates; e pelo pastor Daniel Corrêa.

Durante a abertura, o vereador Eder Fioravante destacou a inclusão da Semana Municipal da Cultura Evangélica no calendário oficial como uma conquista da comunidade. Segundo ele, Alegrete conta com aproximadamente 15 mil evangélicos, e a programação tem como propósito reunir as diferentes igrejas e fortalecer a integração entre seus participantes.

O presidente do CIMEA, reverendo João Darci, apresentou as atividades previstas para esta edição, entre elas a feira do livro, a ceia da comunhão e a pedalada. Também reforçou o convite à comunidade para participar do encerramento, neste sábado (14), com a Marcha para Jesus.

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A programação de abertura teve como destaque o painel “A Veracidade da Bíblia”, conduzido pelo pastor Daniel Corrêa, que proporcionou um momento de reflexão sobre o livro sagrado e a fé cristã. A cerimônia também contou com a apresentação musical do cantor Ismael Rings.

Com a abertura da Semana Municipal da Cultura Evangélica, a Câmara Municipal de Alegrete reafirma o compromisso com a valorização das manifestações culturais e religiosas, o respeito à diversidade e o fortalecimento do diálogo entre o Poder Legislativo e as diferentes comunidades que integram o município.

PRESENÇAS

A cerimônia contou com a presença de representantes de diferentes denominações religiosas: pastor Jorge Oneide, da Assembleia de Deus; bispo Enei Vair, da Igreja Pentecostal Internacional da Reconciliação; bispo João Carvalho, da Igreja Ágape; pastor Oséias, da Igreja Bethânia; pastor Nerceli, da Igreja Luz para os Povos; reverendo Manoel Teixeira, da Igreja do Evangelho Quadrangular; e pastor Luís, da Igreja Avivamento Internacional. Também participaram representantes do Conselho Municipal de Educação de Alegrete (CMEA), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e assessores parlamentares.

Redação: Ingrid Matte – Imprensa/CMA

Imagens: Ingrid Matte – Imprensa/CMA