Semana da Enfermagem é comemorada com palestras e oficinas

A Semana da Enfermagem é comemorada em todo o país de 12 a 20 de maio, período definido entre o Dia do Enfermeiro (12) e o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem (20). Nesses dias, há muitas homenagens a esses profissionais, que, na verdade, deveriam ser homenageados o ano todo, conforme afirma o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi. “São eles que se esforçam incansavelmente para cuidar das pessoas, seja em períodos de dificuldades e calamidades, como na pandemia da Covid-19, ou nas enchentes, quando os desabrigados precisam de cuidados e atenção em saúde física e mental”, destaca.

Conforme a enfermeira Letícia Santos, uma das organizadoras do evento, as palestras abrangem temas como cuidados paliativos, atendimento a gestantes e recém-nascidos, realização na profissão escolhida, humanização e empatia no atendimento. Já as oficinas abordam práticas de atendimento de urgência e emergência, eletrocardiograma, imobilização e gesso, entre outras.

A equipe de enfermagem da Santa Casa e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) conta com cerca de 300 profissionais atuantes, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, nas mais variadas áreas (Unidades de Internação, Centro de Imagem, Hemodiálise, UPA, Bloco Cirúrgico, UTI Adulto e UTI Neonatal). “É importante ressaltar que somos os profissionais mais presentes nas unidades e na vida dos nossos pacientes, pois os acompanhamos e os cuidamos durante as trocas de plantões, 24 horas por dia. Sabemos que nossa profissão é uma escolha que exige um preparo rigoroso e que, através dela, temos muitos bônus, como o sentimento de dever cumprido e a gratidão dos nossos pacientes, e o ônus de trabalhar em feriados ou lidar com o fim de uma vida”, relata a enfermeira.

A semana segue nesta sexta-feira com a participação de profissionais da Santa Casa e de instituições de ensino. No dia 20, para encerrar o evento, haverá uma palestra voltada para as questões internas do hospital, destinada aos profissionais da Santa Casa. “Somos gratos pela disponibilidade de todos que aceitaram fazer parte desta semana, compartilhando seus conhecimentos, tanto os profissionais da instituição quanto os profissionais externos”, conclui Letícia.