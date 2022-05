Semana da Enfermagem Santa Casa de Alegrete 

Share on Email

Celebramos entre os dias 12 e 20 de maio, a Semana da Enfermagem. A escolha das datas é devido às comemorações pelo Dia do Enfermeiro (12/05) e Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem(20/12). Durante este período, entidades, conselhos, universidades e organizações celebram a Semana da Enfermagem.



Durante a Semana da Enfermagem na Santa Casa de Caridade, no auditório da Instituição, foram realizadas diversas palestras alusivas às datas e, contou com a participação dos colaboradores da Instituição e da UPA, alunos de diversas Instituições como, SEG, UNOPAR e Urcamp.



No dia 12 de maio, realizou-se a palestra intitulada: Atendimento em Suporte Básico de Vida em Adulto, ministrada por Brasul, de Uruguaiana. No dia 16 de maio, a palestra realizada teve como tema: Atendimento em Suporte Básico de Vida em Pediatria, ministrada pela enfermeira Clarissa Santos e pela Drª. Ana Aurélio Peres. A palestra do dia 18 de maio, teve como temática; Cuidados Paliativos e, o palestrante foi o Dr. Sandro Carbonel.



A Santa Casa de Caridade de Alegrete parabeniza e homenageia esses profissionais que desempenham papéis de suma importância para nossa Instituição e para nossa sociedade.