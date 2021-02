Semana da Paz 2021 acontece de forma virtual

Compartilhe















A Coordenadoria da 4ª Região Tradicionalista e a Prefeitura Municipal de Alegrete, através Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, convidam a comunidade alegretense para participar da programação virtual alusiva a Semana da Paz 2021, com o tema “Uma cultura de paz entre o eu, o outro e as mídias sociais”. O evento ocorre de 22 a 26 de fevereiro e a programação será transmitida através do Facebook da 4ª Região Tradicionalista.

𝑷𝑹𝑶𝑮𝑹𝑨𝑴𝑨𝑪̧𝑨̃𝑶:

• 22 DE FEVEREIRO DE 2021 (SEGUNDA – FEIRA)

19 horas – Abertura Oficial e Homenagens

• 23 DE FEVEREIRO DE 2021 (TERÇA – FEIRA)

19 horas – Missa da Semana da Paz

Local – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida

•24 DE FEVEREIRO DE 2021 (QUARTA – FEIRA)

19 horas – III Simpósio da Semana da Paz

“Uma cultura de paz entre o eu, o outro e as mídias sociais”. Palestrante:

Gabriela Sarturi Rigão 1ª Prenda do Rio Grande do Sul – Gestão 2019/2021.

• 25 DE FEVEREIRO DE 2021 (QUINTA – FEIRA)

19 horas – Tributo a Telmo de Lima Freitas

Live Show com Cristiano Fantinel

• 26 DE FEVEREIRO DE 2021 (SEXTA – FEIRA)

20 horas – Encerramento – Inserções Artísticas

DPCOM