Semana de aulas presenciais inicia com consulta aos pais e salas ainda vazias em Alegrete

A determinação de volta as aulas presenciais pelo Governo do Estado gerou situações diferentes em escolas estaduais de Alegrete.

No Oswaldo Aranha, pais ou responsáveis pelos alunos estiveram na escola neste dia 3 realizando a autorização ou não para os seus filhos frequentarem as aulas. Os que já haviam autorizados voltaram neste dia 3, nos primeiros e segundo anos, mas com poucos alunos de acordo com o diretor Ernesto Viana.

Na Escola Estadual Demétrio Ribeiro, a diretora Marizete Goulart diz que alguns voltaram às aulas, nesta segunda-feira, em turmas dos primeiros e segundos anos, porém muito poucos e que já haviam sido autorizados pelos pais.

Outra Escola Estadual, a Dr Lauro Donelles de acordo com a diretora Mirza Nunes, não retornou esta semana porque também estão realizando um concerto hidráulico no prédio. Ela disse que retornarão os alunos que os pais autorizarem, mas a maioria não quer, comentou.

A volta dos que forem autorizados pelos pais somente ocorrerá com máscaras e seguindo todos os protocolos de saúde. As escolas da Rede Estadual aqui em Alegrete estão com materiais exigidos pelos protocolos sanitários.

Esta semana a rotina será essa nas escolas da cidade com a pesquisa de autorização com os responsáveis pelos filhos e provavelmente a volta com um número um pouco maior de estudantes somente na próxima semana. Quem optar por não voltar vai receber o material impresso.

Vera Soares Pedroso