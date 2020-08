Semana de calor e tempo seco em Alegrete

Compartilhe











O tempo seco e ensolarado mostra uma semana quente em pleno inverno em Alegrete.

Até o próximo sábado(8), os dias vão amanhecer com a temperatura em torno de 14ºC aqui no Município. Serão dias quentes em que as máximas vão chegar aos 27ºC. Um clima atípico para esta época do ano.

Os pedidos são para que as pessoas só saiam se realmente precisarem, sempre com máscaras e os cuidados para evitar aglomeração e disseminar o coronavírus. Com o calor deste início de agosto é difícil prender as pessoas em casa, depois de mais de 4 meses de pandemia.

Ainda mais que é início de mês, o que faz faz com que muitos saiam para receber aposentadoria, pagar contras, comprar. As sorveterias e bares vão ser os locais mais procurados. E o pedido para que os donos destes locais usem máscaras e exijam aos que cheguem só para comprar o produto que também façam uso deste EPI.

A fiscalização continua ativa e não vai dar moleza caso estejam descumprindo regras exigidas pela Administração, baseadas na solicitação do Comitê integrado por vários orgãos e das autoridades de saúde do Município.

Quem pratica algum tipo de exercício aprova essa temperatura e aproveita para correr, caminhar ou pedalar, atividades ao ar livre que fazem muito bem à saúde.

Vera Soares Pedroso