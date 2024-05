Semana de frio e previsão de geada em Alegrete

Nesta segunda-feira (13), o dia amanheceu nublado, mas sem previsão de chuva. Além disso, a temperatura nas primeiras horas da manhã beirou os 10ºC, fazendo com que diversas pessoas tirassem aquela jaqueta do armário.

Cães matam e ferem mais de 30 ovelhas no Passo Novo

Na terça-feira (14), o dia começa com previsão de geada. Segundo o indicado, a temperatura será de 2ºC e a sensação térmica deve ser ainda menor, 0ºC, a máxima não sobe muito, 18ºC. Já na quarta-feira (15), a temperatura sobe um pouco, 4ºC, mas também há possibilidade de geada nas primeiras horas do dia.

Motorista embriagado se envolve em acidente e tomba veículo em Alegrete

Quinta-feira (16), a chuva deve fazer parte do cotidiano dos alegretenses. Segundo aponta a previsão, estão previstos 12mm para o decorrer do dia. A mínima será de 8ºC e a máxima atinge aos 22ºC no período da tarde. Na sexta-feira (17), o dia começa com 9ºC e a máxima chega aos 20ºC, não há previsão de chuva para o dia.