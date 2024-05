Semana de frio e tempo firme em Alegrete

Share on Email

A tragédia da boate Kiss, dez anos depois, ainda é uma noite escura demais para esquecer

Nesta segunda-feira, o dia começou com 11°C e a máxima chega a 21°C no período da tarde. Não há previsão de chuva para o dia. Além disso, a umidade deve oscilar entre 53% e 92%, o que caracteriza uma boa condição para respiração das pessoas. Já na terça-feira (28), a mínima ao amanhecer será de 7°C, e ao longo do dia a máxima sobe, atingindo os 19°C.

Agressão entre tio e sobrinho teve pancadaria, ameaça de morte e parou no plantão da DP

Na quarta-feira (29), o frio continuará na Terceira Capital Farroupilha. A mínima será de 5°C e a máxima chega a 17°C ao longo do dia. No feriado de Corpus Christi (30), a temperatura sobe; a mínima será de 12°C e a máxima atinge os 22°C.

Sexta-feira (31), o dia será de tempo firme. A mínima será de 12°C e a máxima chega a 22°C no período da tarde. Diante dessas informações, percebe-se que, depois de tanto tempo, a semana será de tempo firme e com predominância do sol em Alegrete.