Semana de grandes filas na agência da Caixa em Alegrete

A agência da Caixa Econômica Federal em Alegrete registrou grande fila na manhã desta sexta-feira (22). Segundo a Caixa cerca de 3,4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão nascidos em julho sacaram a última parcela do benefício nesta semana.

Na última quinta-feira (21), o movimento foi intenso pela manhã. Foto: PAT

Com alto número de pessoas na fila, alguns não utilizavam máscara. Funcionários da Caixa prestam suporte na entrada da agência.

Conforme a Caixa, o calendário do auxílio vai se estender até o final da próxima semana. Nesta semana ocorreu a liberação nos dias 18 e 20, o que acarretou filas durante os últimos dias.

O movimento aumentou em virtude do calendário do PIS e Bolsa Família, gerando extensa fila principalmente nas primeiras horas da manhã.

A Guarda Municipal orientou o trânsito na última quadra da Vasco Alves com cavaletes. A formação da fila ficou de responsabilidade da instituição financeira. Conforme a reportagem apurou logo nas primeiras horas da manhã já havia pessoas na fila que por volta das 10hs, fazia volta em frente a Câmara.

Júlio Cesar Santos