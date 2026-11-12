Semana dedicada à inovação e ao fortalecimento do empreendedorismo tem continuidade até esta sexta-feira

A Semana do Empreendedorismo 2026 começou nesta segunda-feira (9), em Alegrete, com uma programação voltada ao incentivo de ideias, à inovação, à troca de conhecimentos e ao fortalecimento dos negócios locais. As atividades seguem até o dia 15 de novembro, reunindo palestras, workshops, encontros e iniciativas destinadas a empreendedores e à comunidade.

Com o tema “O mundo precisa do que você constrói”, a iniciativa busca estimular o desenvolvimento econômico, aproximar pessoas e incentivar novas oportunidades de negócios no município.

A programação iniciou na segunda-feira, às 10h, com a Atualização do Plano Municipal de Turismo, no Auditório da Sedetur. À noite, às 19h, ocorreu a atividade “O que é direito do consumidor”, no Auditório do Casarão, localizado no Parque Dr. Lauro Dornelles.

Na terça-feira (10), das 8h às 15h, será realizada a Jornada Apícola, também no Auditório do Casarão, com atividades voltadas ao setor da apicultura.

Já na quarta-feira (11), às 19h, a programação contará com o Workshop Watts para Negócios, promovido pelo Imembui em parceria com a SEDETUR, no Auditório da Secretaria.

Na quinta e sexta-feira (12 e 13), das 18h às 22h, acontece a Batalha de Startups, no Auditório Sicredi Alegrete. A atividade reunirá iniciativas e propostas voltadas à inovação e ao desenvolvimento de novos negócios.

A Semana do Empreendedorismo é uma oportunidade para aprender, compartilhar experiências, estabelecer conexões e conhecer novas possibilidades para transformar ideias em oportunidades.

A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a participação de instituições e parceiros locais.