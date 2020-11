Semana do empreededorismo de Alegrete é totalmente virtual

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza pela primeira vez a Semana do Empreendorismo de forma virtual.

De acordo com a secretária Caroline Figueiredo, a programação está baseada no tema da Semana Global do Empreendedorismo “- capacitar, inspirar e conectar”. Conforme a programação, ontem, dia 18, o assunto abordado foi a Relação de Consumo Pós Pandemia com o Procon.

Hoje, dia 19, às 19h o tema liderança positiva supera obstáculos e desperta a vontade de ter sucesso, com Marlene Cândido. Dia 20, 10h, o tema será como aumentar as vendas, com Tatiana Cartagena e às 19h Venda de Natal e Gestão: desafio do cenário atual com Geovana Menegoto da Fecomércio.

Todas os assuntos foram pensados para incentivar a atividade empreendedora e auxiliar através do compartilhamento de informação aqueles que já possuem suas atividades em exercício.