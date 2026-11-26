A partir desta quinta-feira (26), Alegrete recebe mais uma edição da Semana do Hip-Hop, que neste ano traz como tema “A rua também educa”. A programação segue até domingo (29) e contará com palestras, rodas de conversa, apresentações artísticas, breaking, grafite, basquete 3×3, batalhas de rima, skate e shows musicais.

A iniciativa busca valorizar a cultura Hip-Hop como ferramenta de educação, expressão artística, transformação social e participação comunitária, levando diferentes manifestações culturais para espaços de convivência e instituições de ensino.

Quinta-feira (26)

A abertura acontece na EMEB Lions Club, com atividades ao longo do dia. A programação inicia às 9h, com a apresentação da Semana Municipal do Hip-Hop. Às 9h20, será realizada uma palestra sobre a história e os elementos do Hip-Hop.

Às 10h, acontece uma roda de conversa com estudantes e integrantes da Restinga Crew. Na sequência, às 11h20, haverá apresentação de Hip-Hop e interação com os alunos.

No período da tarde, a programação recomeça às 14h20, com palestra sobre a importância social do Hip-Hop. Às 15h40, será realizada uma apresentação de breaking com a Restinga Crew. O encerramento do dia está previsto para as 17h.

Sexta-feira (27)

Na sexta-feira, as atividades serão realizadas no Colégio Emílio Zuñeda. A abertura está marcada para as 9h, com apresentação do projeto. Às 9h20, acontece uma palestra sobre a história e os elementos do Hip-Hop.

Às 10h40, será realizada uma apresentação de breaking com a Restinga Crew. Às 11h20, o público acompanha uma apresentação artística.

No período da tarde, às 14h20, haverá palestra sobre arte urbana e transformação social. Às 15h40, acontece uma demonstração e apresentação de breaking. A programação encerra às 17h, com interação com o público.

Sábado (28)

O sábado será marcado por atividades em dois espaços. Pela manhã, na EMEF Francisco Carlos, a programação começa às 9h, com a abertura e apresentação do projeto.

Às 9h20, ocorre uma intervenção artística de grafite na escola. Às 10h, será realizada uma demonstração de técnicas de grafite. Na sequência, às 10h40, acontece uma apresentação especial de breaking com a Restinga Crew. Às 11h30, será apresentado o trabalho artístico, seguido do encerramento das atividades da manhã.

Durante a tarde, a programação segue na Quadra da Vera, com atividades a partir das 14h. O público poderá acompanhar o basquete 3×3, das 14h às 17h, além de um momento de freestyle livre, das 15h30 às 17h, promovendo a integração entre os participantes.

Domingo (29)

O encerramento da Semana do Hip-Hop será realizado em frente à Pista de Skate, na Avenida Tiaraju, com uma programação que reúne cultura urbana, esporte, música e participação popular.

As atividades começam às 10h, com a batalha de rima eliminatória. Ao meio-dia, acontece o campeonato de skate. Às 14h, o público poderá acompanhar o Slam e o palco aberto.

Na sequência, às 15h30, será realizada a premiação do basquete 3×3. Às 16h, haverá apresentação da Restinga Crew, seguida, às 17h, pelas finais da batalha de rimas.

A partir das 19h, acontecem as premiações e pocket shows. A programação musical da noite começa às 20h30, com apresentações de Ballial e Tomazellie. Às 21h, o público acompanha o show nacional de Pedro Qualy e Spinardi. O encerramento oficial está previsto para as 22h.