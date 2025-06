Semana do Meio Ambiente começa com blitz de conscientização em Alegrete.

Na manhã da segunda-feira (2), a secretaria de meio ambiente em parceria com a secretária de segurança pública, mobilidade e cidadania, deram inícios as atividades da Semana do Meio em Alegrete. A primeira atividade realizada, foi uma blitz de “Conscientização Ambiental” que distribuiu panfletos com os descartes corretos dos lixos no Município. Estiveram presentes, a secretária de meio ambiente, Gabriella Segabinazzi e o secretário de segurança pública, Uiliam Rodolfo Almeida e seus respectivos servidores.

O principal objetivo da atividade foi orientar alertar motoristas e pedestres sobre o impacto da poluição, especialmente a poluição plástica, tema central da campanha deste ano. Com diálogo, distribuição de materiais informativos e muito engajamento, a blitz chamou a atenção para atitudes simples e o impacto dessas ações na preservação do meio ambiente.

A campanha segue e tem continuação na quarta-feira (4), com uma ação de revitalização de praça com os alunos da EMEB Honório Lemes. Na quinta-feira (5), ocorre mais uma coleta de lixo eletrônico na lateral do Centro Cultural. A atividade acontece das 8h às 16h.