Semana do Meio Ambiente tem encontro com garis da coleta de resíduos

Na manhã de quinta-feira (02) foi realizado um encontro com os garis da coleta de resíduos do município, dentro das atividades da Semana do Meio Ambiente, no Salão Azul, do Centro Administrativo Municipal.

Durante a abertura, a secretária da Semmam, Gabriella Trindade Segabinazi, destacou importância desses encontros para que os servidores tenham melhor desempenho em suas funções para comunidade, mantenham-se atualizados sobre as ações, possibilitando a troca de informações.

O vice-prefeito Jesse Trindade parabenizou os responsáveis pelo pela realização do evento e destacou a importância da valorização dos servidores. ” Atividades para a qualificação do servidor é uma forma de aproximá-los com a gestão” – salienta Jesse.

Homem procurado pela justiça é identificado e preso pela BM em via pública

Na oportunidade, foram realizadas duas palestras. A primeira, com psicólogo da SPDS, Márcio Duarte, abordou o poder do pensamento, dos cuidados com as palavras e ações. Já na segunda, o secretário de Administração, Rui Alexande de Medeiros, tratou sobre o tema “Você Pode Mais”.

Ao longo do evento, as equipes da Vigilância Epidemiológica estiveram à realizar vacinas e a equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), realizando testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite.

Estiveram presentes os secretários de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, de Segurança Pública Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero e o Procurador Geral do Município, Paulo Faraco, além de Josiele Guidetti, representante da Secretaria de Infraestrutura e as equipes da SPDS e Semmam.