Semana Farroupilha começa com frio e terá temperaturas de até 26°C em Alegrete

Conforme dados do site meteorológico Climatempo, entre esta segunda-feira (14) e o domingo (20), a previsão indica ausência de chuva significativa até o sábado, com possibilidade de pancadas apenas no domingo.

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Nesta segunda-feira (14), o dia começa com temperatura mínima de 7°C e terá máxima de 17°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. Durante a noite, o céu tende a ficar limpo. Não há previsão de chuva.

Na terça-feira (15), as temperaturas variam entre 6°C e 18°C. O amanhecer será frio, mas o dia terá presença de sol e algumas nuvens. Segundo o Climatempo, não deve chover.

A quarta-feira (16) terá mínima de 7°C e máxima de 19°C. A previsão indica sol durante todo o dia, com algumas nuvens aparecendo à tarde. À noite, o tempo deve ficar mais aberto, com céu estrelado. Também não há previsão de chuva.

Na quinta-feira (17), ocorre uma elevação mais significativa nas temperaturas, com mínima de 8°C e máxima de 22°C. O dia deve ser ensolarado, mas com possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. Durante a noite, a nebulosidade tende a aumentar. A previsão permanece sem chuva.

A sexta-feira (18) será de temperaturas mais altas, com mínima de 12°C e máxima de 26°C. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado. À noite, a tendência é de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

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No sábado (19), as temperaturas ficam entre 14°C e 24°C. O cenário será semelhante ao da sexta-feira, com sol entre muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite também bastante encoberta. Não há previsão de chuva.

Já no domingo (20), feriado do Dia do Gaúcho, a previsão aponta mínima de 16°C e máxima de 25°C. O dia deve começar com muitas nuvens e períodos de sol, mas existe possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde, com acumulado estimado em 0,4 milímetro. À noite, a nebulosidade permanece alta, mas sem previsão de novas ocorrências de chuva.