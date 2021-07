Semana Farroupilha está confirmada em Alegrete

Com o avanço da vacinação em Alegrete volta a esperança de retomar, aos poucos, atividades e eventos que estão parados há mais de 1 ano e meio. Um deles, os Festejos Farroupilhas- evento que envolve grande parte da comunidade, sendo um dos maiores da tradição e cultura gaúcha em Alegrete.

A Semana dos Festejos Farroupilhas, no Município será em um formato diferente, de acordo com as exigências das autoridades sanitárias, disse o Coordenador Cléo Severo Trindade. A princípio não terá desfile como nos moldes tradicionais antes da pandemia e, sim, cavalgadas.

Cléo Trindade- Coordenador dos Festejos

Ele diz que já ocorreram duas reuniões com Prefeito e patrões de CTGs para realizar uma Semana Farroupilha híbrida.

Haverá a geração da chama crioula para a região desde o marco das Três Divisas e será distribuída antes de chegar à cidade. Tudo vai obedecer os protocolos de saúde e nenhuma atividade, conforme Cléo, terá público assistindo. Também ocorrerão cavalgadas, concurso de peão e prenda mais bem pilchado a cavalo.

Ele salienta que estão vendo com as autoridades do estado e aqui de Alegrete as formas de realizar o evento buscando cumprir todos os protocolos. O trabalho vai seguir com novas reuniões, no sentido de ajustar tudo o que envolve esse evento para que possa ser realizado de forma segura.

Alegrete tem 16 CTGs e 64 piquetes, sendo a cidade gaúcha com maior participação neste evento tradicionalista do RS que congrega gaúchos e prendas de todos os rincões do Município.

