Semana fria e máxima chega a 27ºC na sexta trazendo chuva em Alegrete

Nos últimos sete dias, a passagem de um sistema frontal, composto por uma frente fria e um ciclone extratropical, trouxe chuvas ao Rio Grande do Sul, com baixo volume acumulado. Foram menos de 5 milímetros na Fronteira Oeste, 15mm na região Central e entre 10 e 20mm nas áreas mais costeiras, de forma irregular. Porém, o destaque foram as baixas temperaturas.

Em Alegrete nessa segunda-feira (19), as mínimas ficaram entre 2ºC e 6ºC, e a tendência é que no decorrer da semana, aumentem. Na terça (20), a mínima será de 4ºC e a máxima de 16. Já para quarta (21) a máxima sobe para 19ºC.

Quinta-feira (22), no Oeste gaúcho e algumas áreas da região Central, mas nas Planícies Costeira Externa e Interna as mínimas ficaram na casa dos 8ºC, com a maior quantidade de nuvens.

A previsão é de que, embora as temperaturas sigam baixas nas próximas manhãs, a tendência é de o frio diminuir aos poucos nos próximos dias. A partir da quarta-feira (21), o ar seco predomina e os ventos mudam de direção, elevando gradualmente as temperaturas tanto de manhã quanto de tarde, gerando grande amplitude térmica. Só volta a chover a partir do próximo domingo (25) no RS, mas de forma irregular e com baixo acumulado.

Massa de ar frio e seco segue mantendo o tempo firme e apenas com variação de nuvens ao longo da semana sobre a região. As instabilidades retornam a partir do próximo domingo (25), levando chuva em forma de pancadas de forma irregular e passageira, com acumulados modestos. O frio continua no início dessa semana ainda com condição de geada na terça-feira (20) em áreas de baixada e vai perdendo força aos poucos.