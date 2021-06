Semana inicia com risco de granizo em Alegrete

Compartilhe















Tempo nublado com potencial para chuva a partir da tarde desta segunda-feira (7), em Alegrete. O acumulado previsto entre segunda e terça (8) alcança 11mm.

A partir da quarta-feira (9), esperam-se maiores períodos de sol, embora não seja descartada uma última precipitação fraca na noite da quinta-feira (10). Posteriormente, no fim de semana, a temperatura declinará com mínima de até 8°C. A próxima precipitação, por enquanto mais forte que a desta semana, acontecerá a partir de meados da semana que vem.

A chuva registrou um acumulado de 29,4 mm, conforme dados da estação pluviométrica convencional da CPRM/ANA. Áreas da fronteira com o Uruguai receberam algo entre 25 e 35 milímetros em sete dias. As planícies costeiras receberam menos de 15mm. Nesta segunda-feira (7), a presença de uma massa de ar frio deixa o tempo seco na maior parte do Estado. Em Capão do Leão, a temperatura mínima alcançou 5°C. No município a mínima foi de 12ºC, o vento deixou uma sensação de mais frio.

Alerta para tempestades no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (8), com potencial para vendaval e granizo em todo o Estado. Até quinta-feira (10), ainda há previsão de chuva, porém mais fraca e, a partir da sexta-feira (11), a entrada de uma nova massa de ar polar deixará o tempo seco e a temperatura mais baixa. Em Alegrete, o volume maior de chuva está previsto para terça (10,6mm), os demais dias não passam de 1 mm. As temperaturas mínimas se mantém em 12ºC e a máxima não passa dos 22.

Na terça-feira da semana que vem (15), voltará a chover em todo o Estado. Em sete dias, até 13 de junho, estima-se acumulado de chuva em torno dos 20mm no Rio Grande do Sul.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar e Metsul Meteorologia Foto: PAT Núria Vargas