Semana inicia com tempo chuvoso e frio em Alegrete

Nesta segunda-feira (31), apesar da grande quantidade de nuvens, o dia amanheceu sem chuva em Alegrete. Além disso, a temperatura declinou, com 9°C logo no início da manhã. A máxima não deve passar dos 15ºC. O dia deve ser chuvoso. A previsão segundo o site Climatempo é de 8mm.

Segundo a meteorologia, a chuva forte e acima da média retorna ao Rio Grande do Sul nesta semana, alcançando todas as áreas produtoras. Mais uma vez, a Metade Sul do Estado será a área que receberá maiores acumulados, com até 80mm em Santa Vitória do Palmar e Camaquã.

A temperatura permanecerá mais baixa que o normal na maior parte da semana, mas não há previsão de extremos de frio. Somente no início da semana que vem, algumas simulações indicam declínio mais acentuado da temperatura no Rio Grande do Sul. Além disso, a precipitação acima da média deverá se concentrar apenas sobre a Metade Sul do Rio Grande do Sul na semana que vem.

Para terça, 1º de setembro, as temperaturas serão idênticas ao início da semana e ainda existe previsão de chuva (2mm). Na quarta-feira, a chuva permanece em formas de chuvisco (3mm), a mínima será de 13 e máxima de 18ºC. Na quinta, o tempo chuvoso vai embora e haverá sol com muitas nuvens durante o dia e à noite com céu nublado. A mínima com 10ºC e a máxima baixa para 16. Sexta-feira dia 4, a mínima será de 9ºC, num dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

Júlio Cesar Santos