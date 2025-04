Semana Municipal do Livro e da Leitura inicia pela Câmara de Vereadores

O tema de 2025 é “Leitura, Bibliotecas e a Agenda 2030: desenvolvimento humano e meio ambiente em harmonia”, com foco nos 17 ODS.

As atividades começaram no dia 17 de abril, com a presença da servidora pública do município, Aliriane Ferreira (bibliotecária e atual Diretora da Biblioteca Pública e Centro Cultural) no espaço regimental da Câmara Municipal. Com proposição do vereador Gilmar Martins e vereador Paulo Berquó, a convidada utilizou o momento para divulgar a Semana Municipal do Livro e da Leitura, que ocorre de 17 a 27 de abril. O evento é uma parceria com a Escola do Legislativo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A bibliotecária expôs que gostaria de sensibilizar o público sobre a leitura. Contou do desafio sobre o livro e a leitura atingir crianças de comunidades. Na sequência, compartilhou as ações da programação da Semana Municipal do Livro e da Leitura, que neste ano tem como tema “Leitura, Bibliotecas e a Agenda 2030: desenvolvimento humano e meio ambiente em harmonia”.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A diretora citou a “Exposição: Uni Versos Paralelos – Poesia Concentra para Ver e Sentir”, promovida pela Escola do Legislativo e disponível no hall de entrada da Casa Legislativa. A mostra do escritor e professor alegretense, Edson Paniágua, ficará disponível no Legislativo até o dia 23 de abril.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Por fim, fez uma analogia sobre o tempo de ler um livro e manifestou a necessidade de investir em uma política pública de leitura. “A Biblioteca Pública tem 45 anos. Alegrete tem capacidade de ser referência na região. Temos potencial e precisamos de mais incentivo e investimento na área da leitura e dos livros”, finalizou a diretora Aliriane.

A Escola do Legislativo promove na Câmara de 17 a 23 de abril, a exposição de poemas do escritor alegretense Edson Paniágua, também professor da Unipampa São Borja. A exposição vai para a Unipampa Campus Alegrete do dia 24 a 30 de abril.

No dia 23 inicia o II Seminário Internacional de Emergência Ancestral para tratar os temas relacionados às culturas indígenas na formação de educadores/as.

Dia 24 de abril além das atividades do Seminário, também na Unipampa, o programa Tramas realiza uma aula aberta sobre Produção Criativa em Rede, em parceria com o curso de Letras Ead/Unipampa.

No dia 26 de abril, sábado, será exibido, na biblioteca, às 14h o filme Incidente em Antares (década de 80) e às 16h, o filme O Tempo e o Vento, em homenagem ao escritor Erico Verissimo, que completaria 120 anos.

Também no dia 26, às 18h, no Mercado Quinta de Aurora, acontece o 1° encontro do Ciclo de Leituras Humanitárias especial Erico Verissimo.

Dia 27 de abril, domingo, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro Macedo, serão realizadas atividades do projeto Flor de Tuna, pelo Instituto Botucatu, para o autocuidado, cultura e lazer voltado para as mulheres. São entidades parceiras a Unipampa, Escola do Legislativo, União das Associações de Bairro (UABA) e Instituto Botucatu.