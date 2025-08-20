Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é destaque em Alegrete

A Escola Especial Paul Harris e APAE promovem a partir da próxima quinta-feira (21), a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento se estende até o dia 28 de agosto e traz o lema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa Voz”, com uma farta programação. .

A abertura oficial ocorre nesta quinta-feira (21), às 9h, na quadra de esportes da escola. O público alvo são os alunos, professores, equipe de apoio especializado, colaboradores, autoridades e a comunidade em geral. Já na sexta-feira (22), está programado um piquenique com as famílias, com um lanche compartilhado e atividades orientadas pelos professores Alonso Medeiros e Raquel

A programação também conta com palestras e discussões. No sábado, dia 23, o Dr. Rudimar Riesgo ministrou uma palestra sobre “Autismo: Desafios atuais na abordagem, diagnóstico e tratamento”, no Salão da APAE, às 8h. Na terça-feira, dia 26, a Drª Renata Alves abordará o tema “Meu Filho é TEA e agora?”, em uma palestra voltada a familiares e cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), às 9h30, também no Salão da APAE.

A semana também inclui atividades lúdicas e culturais. Na segunda-feira, dia 25, a programação será dedicada ao “Dia da Integração”, com oficinas e jogos na quadra e no pátio, coordenados pelos professores Gláucia e Felipe. Na terça-feira, 26, o cinema também entra na programação, com a exibição do filme “Smurfs” no Cinema Cult, voltado para alunos da APAE de 6 a 14 anos.

Outros destaques da semana incluem a participação nos Jogos Olímpicos de São Francisco de Assis, com o time de Futsal EJA, na quarta-feira, dia 27. No mesmo dia, ocorrerá o “Encontro das Emoções” com lanche compartilhado na pracinha da APAE , e na quinta-feira, dia 28, haverá um “Show de Talentos”. A semana será encerrada com a apresentação do Projeto “Pernas Solidárias”, no pátio da APAE, às 14h30min.