Semana quente e com previsão de chuva em Alegrete

A segunda-feira inicia, ainda na Semana dos Festejos Farroupilha, e com tempo quente e previsão de chuva. Com a temperatura passando dos 25°C teremos uma semana, conforme os institutos de metereologia de tempo estável. Esse calorzinho fora de época, no último domingo do Inverno, foi propício às atividades que foram realizadas no fim de semana em Alegrete, incluindo os desfiles da Conceição e do Passo Novo.

Nesta segunda -feira teremos períodos de sol, nublado e chuva com previsão de instabilidade durante esta semana. Um alento é de que o nível do Ibirapuitã desce lentamente e no boletim das 8h deste dia 18, estava 10m 59cm acima do normal e com as mesmas 266 pessoas atingidas.

Estamos a cinco dias da entrada oficial da Primavera e com a quantidade de chuva que caiu no Município nas últimas semanas a expectativa de produtores de todas as culturas é de que as atividades agrícolas tenham boas safras, porque a terra estará muito fértil. Se confirmar o que está previsto, no acumulado da semana, teremos cerca de 90mm de chuva