Semana Santa: o que é celebrado na Quinta-Feira Santa?

Ela recorda a última ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos antes de sua morte e ressurreição. No encontro, segundo relato bíblico, Jesus lavou os pés de cada um deles.

Na Igreja Católica, a data também marca o fim do período da Quaresma, que teve início na Quarta-feira de Cinzas. O período remete aos 40 dias em que Jesus passou no deserto, conforme o texto bíblico. A Quinta-feira Santa é também a abertura do Tríduo Pascal celebrado pelos católicos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O rito religioso antecede a recordação da morte de Jesus, lembrada na Sexta-feira da Paixão, celebrada neste ano no dia 18 de abril. A data é uma das mais importantes da Semana Santa, que teve início no Domingo de Ramos (13 de abril) e que se encerra no Domingo de Páscoa (20 de abril).

A Quinta-feira Santa, no entanto, não é considerada um feriado nacional. No entanto, conforme determinação de cada estado, a data pode ser considerada como ponto facultativo. Todavia, a Sexta-feira da Paixão é considerada feriado nacional.