Semana será marcada pela volta do frio intenso, chuvas e temporais

O início da semana será de chuva e temperaturas baixa no Rio Grande do Sul, porém, o frio ficará mais intenso a partir de quinta-feira (9), quando uma nova massa de ar polar volta a derrubar as temperaturas, que ficarão próximas de 10 °C em vários municípios do Estado. Há previsão também de geada em diversas regiões.

A semana começa úmida e com temporais no Estado. Um sistema de baixa pressão se aprofunda já na segunda-feira (6) na costa do RS e ajuda a aumentar as nuvens carregadas. O tempo fica encoberto e com chuva volumosa e persistente em todo o centro e norte gaúcho.

Na terça-feira(7), em Alegrete a mínima será de 12°C com máxima de 20°C. Já a quarta-feira(8), terá muitas nuvens com névoa úmida e mínima de 11°C e na quinta-feira, muitas nuvens, segundo o INMET.

A partir de quinta-feira (9), os gaúchos terão ainda mais frio, com uma nova massa de ar polar que derruba as temperaturas. As manhãs e madrugadas serão geladas em todo o Estado e há possibilidade de geada. As temperaturas ficam próximas a 10°C.

Entre sexta-feira (10) e sábado (11), há chances de precipitação invernal, quando há chuva congelada, geada ampla e possibilidade de neve.