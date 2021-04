Semana será marcada por calor e pouca chuva em Alegrete

Compartilhe















A colheita do arroz alcança 56% da área semeada, de acordo com último levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), mesmo com alguns dias de chuva. Na semana passada, a precipitação foi mais intensa na Zona Sul e no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com acumulados entre 35 e 145 milímetros (extremo de chuva em Torres-RS).

Embora exista previsão de chuva com baixo acumulado entre segunda (5) e terça-feira (6), apenas no sábado (10) é que a precipitação será capaz de paralisar a colheita do arroz na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul, com acumulados acima dos 25mm. A chuva, no entanto, será pouco duradoura e o tempo seco retornará a partir do início da semana que vem.

Em Alegrete, nesta segunda-feira, a mínima foi de 18 e a máxima chega a 28ºC, e a previsão é de 4 milímetros com chuva fraca. Na terça (6), a temperatura será idêntica do dia anterior com chuva fraca (1.6 mm). Para o dia 7, o sol aparece com algumas nuvens, não chove e a temperatura chega aos 32ºC. A quinta-feira será parecida com a quarta. Já na sexta-feira (9), o dia será quente com mínima de 20 e máxima vai a 33ºC, a previsão é de 0.1 mm.

E por enquanto, não há previsão de outro episódio de chuva forte até perto de 20 de abril. A temperatura declinará duas vezes, uma no início da semana que vem e outra por volta de 20 de abril. Em 20 de abril, há chance de geadas na Campanha. Já nesta semana, o calor predominará em todo o Rio Grande do Sul.

Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira Fonte: Somar e Metsul meteorologia