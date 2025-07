Semaneca avança na abordagem dos direitos da infância e juventude

O evento acontece neste dia 16, no plenário da Câmara de Vereadores, com a presença dos secretários de Saúde, Heilli Temp, e de Promoção Social, Daniela Domingues, além de representantes da OAB, do Conselho Tutelar, do Conselho da Criança e do Adolescente, vereadores, professores, estudantes, Rede de Apoio da Saúde, Promoção Social e Promotoria da Infância e Juventude.

O presidente Cléo Trindade abriu o encontro e parabenizou a Câmara por manter a realização da Semaneca, que trata dos direitos das crianças e da juventude.

O presidente do Conselho Tutelar, Antônio Aparício, celebrou os 35 anos do ECA, destacou os avanços conquistados e afirmou que ainda há muito a ser feito, mas que o tema é sempre pertinente e presente no Conselho e em outros fóruns de apoio a essa importante causa.

A promotora da Infância e Juventude, Camila Félix, que assumiu esta semana a Promotoria da Infância e Juventude, disse que a causa é nobre porque vê na infância o momento em que seu trabalho muda vidas, pois é ali que consegue criar futuros. Ela ressaltou que muitas crianças expostas à violência e à vulnerabilidade não têm sorrisos e não se permitem sonhar. A promotora destacou a importância do evento por tratar deste tema relevante em Alegrete.

Daniela Domingues, representante do Executivo, disse ter se emocionado ao rever ex-colegas do Conselho Tutelar e por saber o quanto é importante trabalhar pelos direitos da infância e juventude. Ela destacou a união das secretarias que atuam juntas para realizar serviços necessários a toda a comunidade, especialmente nas causas relativas às crianças e aos adolescentes.

A vice-presidente da OAB, Ingrid Urbaneto, e Isabelli Correa Bressa, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, abordaram o tema sobre o ECA, que resguarda os direitos de crianças e adolescentes no Brasil.

Isabelli fez um resgate histórico do ECA, mostrando a importância desta lei para os direitos das crianças e adolescentes, que há 35 anos trouxe avanços significativos no sentido legal de prevenção e garantia de direitos.

Urbaneto afirmou que houve muitos avanços com o ECA, pois crianças e adolescentes passaram a ser vistos como cidadãos. Ela destacou que ainda há muito que avançar, e que a Semaneca é um espaço que ajuda a debater essas questões. “Ainda há muito a avançar, pois saiu uma matéria, inclusive, mostrando que Alegrete está no mapa da exploração infantil, e ainda existem muitos casos de abuso sexual, embora não noticiados, o que pode levar essas crianças e adolescentes ao mundo do crime.” Ela completou dizendo que a educação inclusiva é um dos caminhos para avançar nessas questões, assim como investir em políticas públicas de saúde e educação para tentar recuperar essas pessoas.