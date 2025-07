Semanêca e Conferência da Mulher marcam próxima semana em Alegrete

Share on Email

A infância e a juventude são faixas etárias importantes para que a família, a educação e a sociedade sejam os promotores para a formação cidadã. E para ampliar o debate e busca de alternativas aos que ainda interferem nessas questões, será realizada de 16 a 18 de julho no Plenário da Câmara de Vereadores a 8ª Semaneca com o tema-30 anos

A Câmara Municipal de Alegrete e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social (CDBES) divulga para a população a programação oficial da 8ª Semana Municipal de Conscientização do Estatuto da Criança e do Adolescente (Semaneca).

Instituída pelo Decreto Legislativo Nº 0945/2017, em iniciativa do ex-vereador Moisés Fontoura(PDT), anualmente a Semaneca celebra no mês de julho um dos maiores marcos legal e regulatório dos direitos da criança e dos adolescentes, o ECA. O evento tem a finalidade de mobilizar e conscientizar a sociedade e o poder público no combate a todo o tipo de exploração e violência contra os direitos das crianças e adolescentes de Alegrete.

O evento traz para o debate os 35 anos do ECA; a aplicação do Estatuto da Criança e do adolescente nos dias atuais em Alegrete.

Na sequência da Semaneca, será realizado no dia 17 a Conferência Municipal da Mulher com a apresentação de projetos do Conselho dos Direitos da Mulher- Educação em foco.

No dia 18, apoio acontecerá a palestra Rede de Apoio escolar com o promotor Gabriel Munhoz Capelani e evasão escolar com Secretário de Educação, Dr Rodrigo Guterres