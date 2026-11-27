A semeadura do arroz irrigado em Alegrete está praticamente concluída. Conforme levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), atualizado em 25 de novembro de 2026, o município já contabiliza 47.980 hectares semeados, de uma intenção total de 48.344 hectares para a Safra 2026/27. O índice representa 99,25% da área projetada.

Apesar de não apresentar avanço em relação ao levantamento da semana anterior, Alegrete está muito próximo de concluir os trabalhos no campo. Restam apenas 364 hectares para atingir a totalidade da área prevista, o equivalente a menos de 1% da intenção de semeadura.

Os números colocam o município entre os destaques da Fronteira Oeste, região que alcançou 98,48% da área prevista, com 243.825 hectares semeados de um total de 247.595 hectares.

No comparativo regional, Alegrete apresenta desempenho superior à média da Fronteira Oeste, demonstrando que a implantação da lavoura está em estágio final no município, restando uma pequena parcela da área para que os produtores concluam a semeadura do arroz.

Arroz no Rio Grande do Sul

No cenário estadual, a semeadura do arroz irrigado também se aproxima da conclusão. Segundo o levantamento atualizado em 26 de novembro, o Rio Grande do Sul contabiliza 814.229 hectares semeados, correspondentes a 94,48% da intenção total, estimada em 861.778,96 hectares.

Entre as regiões produtoras, a Zona Sul já concluiu a semeadura. A Planície Costeira Interna registra 96,59%, a Planície Costeira Externa alcança 96%, enquanto a Campanha apresenta 90,38%. A Região Central está em estágio mais atrasado, com 79,65% da área prevista.

O acompanhamento da evolução da semeadura é realizado periodicamente pelas equipes regionais, com consolidação dos dados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), do Irga.

Foto: Nourival Neto