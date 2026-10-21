Semeadura do arroz estaciona em Alegrete e acende alerta para o avanço da safra

Município mantém 29.393 hectares semeados, o equivalente a 60,80% da área prevista; números do IRGA apontam estagnação entre os boletins de outubro

A semeadura do arroz em Alegrete apresenta um cenário de estagnação em outubro. Conforme os números do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), o município permanecia, no levantamento divulgado em 14 de outubro de 2026, com 29.393 hectares semeados, o equivalente a 60,80% da área prevista para a safra.

A intenção de semeadura em Alegrete é de 48.344 hectares. Com isso, ainda restam 18.951 hectares a serem semeados para alcançar a área projetada. O dado que chama a atenção é a ausência de avanço em relação ao boletim anterior, divulgado em 7 de outubro, indicando que o município não registrou aumento da área semeada no período.

O cenário local acompanha um momento de atenção para a orizicultura gaúcha, marcado por chuvas frequentes e dificuldades para manter o ritmo dos trabalhos no campo. Embora a semeadura tenha começado antecipadamente nesta safra, o avanço das operações não ocorre de maneira uniforme entre as regiões produtoras.

Rio Grande do Sul registra atraso em relação ao ano passado

No levantamento de 15 de outubro de 2026, o Rio Grande do Sul contabilizava 317,4 mil hectares semeados, correspondentes a 36,83% da área prevista. No mesmo período de 2025, eram 350,1 mil hectares, ou 38,05%.

A diferença representa 32,7 mil hectares a menos semeados em comparação com o ano passado, além de um percentual de avanço inferior ao registrado na mesma época da safra anterior.

Entre as regiões produtoras, os números apresentam comportamentos distintos. Enquanto a Fronteira Oeste registra uma área semeada quase 70 mil hectares superior à do ano passado, a Zona Sul apresenta aproximadamente 40 mil hectares a menos.

Na Fronteira Oeste, a intenção de semeadura é de 247.595 hectares. Até o levantamento de 15 de outubro, haviam sido semeados 163.165 hectares, correspondentes a 65,90% da área projetada. Mesmo com esse percentual, o ritmo recente chama a atenção: entre os dias 7 e 15 de outubro, o avanço registrado foi de apenas 218 hectares.

Outubro será decisivo para a lavoura

Em Alegrete, a permanência dos números em 29.393 hectares semeados reforça a importância das condições climáticas para a retomada dos trabalhos. Com quase 39,20% da área prevista ainda por semear no município, o ritmo das próximas semanas será determinante para o cumprimento do planejamento da safra.

No Estado, mais de 544 mil hectares ainda aguardavam semeadura no levantamento de 15 de outubro. As chuvas frequentes representam um desafio operacional, pois podem limitar o acesso às áreas e dificultar a continuidade das atividades nas lavouras.

Além do volume de hectares semeados, outro fator exige atenção dos produtores: a qualidade do estabelecimento da cultura. Uma área semeada não significa, necessariamente, uma lavoura com emergência uniforme e estande adequado. As condições de umidade e o comportamento do clima após a semeadura também influenciam o desenvolvimento inicial das plantas.

Para Alegrete e demais municípios produtores, o desafio agora é recuperar o ritmo das operações e garantir condições adequadas para o estabelecimento das lavouras. Com uma parcela significativa da área ainda por semear, outubro se consolida como um período decisivo para o andamento da safra de arroz no Rio Grande do Sul.