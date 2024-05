Semifinal dos 40tinha arrecada doações no Estádio Farroupilha em Alegrete

No último sábado à tarde, durante a semifinal do campeonato dos 40tinha, realizada no Estádio Farroupilha em Alegrete, a entrada do evento foi condicionada à doação de alimentos, água e roupas. A iniciativa teve como objetivo auxiliar as vítimas das recentes cheias no Rio Grande do Sul.

A Secretaria de Assistência Social esteve presente para organizar e encaminhar as doações, que se somarão a outras arrecadações destinadas aos desabrigados em decorrência das cheias e enchentes. O destino final dos mantimentos ainda está em definição, podendo ser o Vale do Taquari ou a região metropolitana.

O evento esportivo contou com a participação dos times Ibirapuitã e União, que abriram a rodada. O outro finalista sairá do confronto entre Vianense e Centenário. A solidariedade dos presentes resultou em uma quantidade significativa de donativos, com uma caminhonete sendo carregada de mantimentos, evidenciando o apoio da comunidade às vítimas desta que é a maior catástrofe do R.S.