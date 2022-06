Seminário avança na rede de atendimeto ao TEA em Alegrete

O primeiro seminário de formação de atentimento na Rede de TEA- Transtorno de Espectro Autista promovido pela comissão da Câmara, presidida pelo vereador Itamar Rodriguez, manteve o plenário lotado durante os dois dias de trabalho.

TEA – Câmara de Vereadores

– Foram dois dias de muito aprendizado e conhecimento, disse o vereador Itamar Rodriguez (PP) em que tivemos uma expressiva participação de público com excelentes palestras, disse o vereador.

Márcio Duarte, psicólogo da Rede Pública de Saúde, ligado aos CRAS, falou sobre as portas de entrada, onde as pessoas com filhos com TEA podem acessar. Disse que são todos os serviços da promoção social (CRAS, CREAS), da Secretaria Saúde (CAPs), Escola e APAE.

O presidente, Anilton Oliveira (PT), disse que a Câmara vai agilizar a escola de pais para ajudar nas questões do TEA.

Ele disse que primeiro temos que buscar alternativas na legislação federal para que haja obrigação de quem se formou em entidade pública possa contribuir, de alguma forma, por um tempo, com seu conhecimento com a sociedade e assim não estaríamos desesperados atrás de um Neuropediatra.

Segundo, colocou que temos que ver como alterar a legislação do serviço de prestação continuada para que famílias com TEA possam ter esse benefício.

Ana Cristina Nunes da Costa- APAE

Ana Cristina Nunes da Costa, da APAE, apresentou um projeto de estimulação precoce e acolhimento a crianças de zero a seis anos, com TEA, na Escola Paul Harris que tem uma equipe multidisciplinar. Disse que eles já tem o plano com valores necessários para a prestação de serviço.

A vereadora Dileusa Alves (PDT) destacou o trabalho dizendo que aprendeu muito em dois dias e está a disposição para ajudar nesta rede de atendimento.