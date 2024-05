Seminário de Jiu-Jitsu trouxe multi-campeão da modalidade em Alegrete

O município de Alegrete recebeu durante dois dias a visita do atleta Paulo Nichele para ministrar um seminário de Grappling (Luta sem kimono). Nichele possui um vasto currículo, onde ostenta seis títulos de Campeão Brasileiro de Grappling NO-GI, tricampeão brasileiro de WRESTLING e pentacampeão do Arnold South American de SAMBO, além do Troféu Melhor técnico do RS pela AFERS.

Na cidade, o seminário teve foco em Finalizações e Quedas para Grappling e MMA. O evento teve a iniciativa do professor faixa preta de Jiu-Jitsu e de Grappling, Felipe Ribeiro e do faixa Roxa Alex Becker.

O evento foi realizado no Centro de treinamento Extreme Invictus, casa da Brigadeiro Jiu-Jitsu, bandeira que vem crescendo muito no Rio Grande do Sul.

Nichele é o atual presidente da FLOERGS, secretário nacional de Esportes da CBSA e diretor nacional de Grappling NO-GI da CBW. Em Alegrete ele aplicou o seminário para 25 pessoas, envolvendo faixas pretas e coloridas.

De acordo com Felipe Ribeiro, o evento foi coroado de êxito e contou com um rol de patrocinadores que possibilitaram a realização do seminário.

Fotos: Felipe Ribeiro