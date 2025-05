Seminário de Medicina Veterinária da URCAMP amplia conhecimentos dos acadêmicos do curso

O campus da Urcamp em Alegrete realiza o 25º Seminário Acadêmico do curso de Medicina Veterinária, com temas relevantes que buscam instrumentalizar os acadêmicos em sua formação profissional. A Instituição passou por avaliação e recebeu nota 5 no MEC e isso faz com que tenham cada vez mais responsabilidades de manter a qualidade dos cursos da instituição. E esse Seminário acontece para motivar o aprendizado de todos diz a coordenadora, professora Adriana Stieger.

Dente os palestrantes do Seminário estão M.V Rodrigo Ercolani Guterres; M.V Cristopher Carús; M.V Lucas Sampaio de Souza que trabalham da área de cirurgias ortopédicas em pequenos animais; Amanda Rosado que atualmente e vice-presidente da FARSUL Jovem; M. V Silvio Cunha egresso da primeira turma do curso que atualmente trabalha na MSD Saúde Animal; M.V Gabriel Charão com o tema desossa em cordeiros – explorando o potencial dos cortes nobres.