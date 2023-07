Seminário debateu atendimento à comunidade LGBTQIAPN+ e Ambulatório Trans

O principal objetivo do evento foi promover o acompanhamento e a atualização de informações relacionadas ao atendimento à população LGBTQIAPN+, além de compartilhar experiências vivenciadas em nível local.

O seminário contou com a participação de servidores da atenção básica, serviço de urgência (UPA) e gestores municipais. A capacitação concentra-se na garantia de acesso, acolhimento e cuidado das pessoas trans. O Psicólogo Thadeu Lucca apresentou o Serviço de Atendimento dos Processos de Hormonização às Pessoas Trans, conhecido como Ambulatório Transexualizador da Casa de Saúde De Santa Maria. Esse serviço é uma referência na macrorregião e foi pelo SUS, fornecendo informações e atualizações sobre os conceitos LGBTQIAPN+ e o protocolo de atendimento do Ambulatório.

Thadeu Lucca destacou que a região apresenta uma sensibilidade e um comprometimento com a saúde da população trans. Ele ressaltou que, ao realizar formações como essa, é possível qualificar as redes municipais e garantir a diversidade no cuidado em todo o território. O Ambulatório Transexualizador é uma conquista recente e está disponível para todos os municípios, auxiliando no esclarecimento de dúvidas e encaminhamentos.

Durante o seminário, também conto-se com a participação dos profissionais residentes do Ambulatório Municipal de Santa Maria, chamado Transcender. Lisiane Correia, assistente social, e Luiza Pacheco, psicóloga, compartilharam suas experiências e enfatizaram a importância do acolhimento das pessoas nesse serviço, com toda a equipe atendida e comprometida com a promoção da atenção integral e respeitosa no âmbito do SUS.

Heili Temp, Coordenadora Regional de Saúde, considerou essa capacitação fundamental, uma vez que é um dos desafios enfrentados na região. Ela enfatizou a importância de os municípios aproveitarem e se apropriarem dos recursos disponíveis para promover a equidade por meio do Programa de Incentivo à Atenção Primária em Saúde (PIAPS), bem como o desenvolvimento de ações integradas na atenção básica em conjunto com o Ambulatório Trans de Santa Maria.