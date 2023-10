Seminário do javali discutiu a não permissão de novas licenças para o abate

Organizado pelo gabinete do vereador Itamar Rodriguez, foi realizado no último sábado (30), o 1° Seminário do Controle e Manejo do Javali. O seminário aconteceu no Parque Dr Lauro Dornelles, no pavilhão da Feind e contou com um grande número de adeptos da causa.

Abriu os trabalhos o médico veterinário La Hire Mendina Filho, especialista em javalis sus scrofa, que fez uma extensa explanação sobre o tema. Produtores rurais e caçadores participaram dos debates, que buscaram soluções para o problema estabelecido pela insegurança jurídica que não permite novas licenças para o abate e a não liberação de armas de fogo.

O presidente da Câmara de Alegrete, Luciano Belmonte, o presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, e o vereador Itamar Rodriguez estiveram na linha de frente da atividade, que contou também com a participação do vereador Vagner Fan.

João Araújo Filho e Maurício Scherer representaram da Secretaria do Meio Ambiente do estado. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural esteve representada por Karin Vasconcelos Silva. A Farsul se fez representar por Paula Hofmeister. Também marcaram presença o sargento Rui Diaz, da Patran, e o capitão Pereira, do 6° RCB.

Fotos: reprodução