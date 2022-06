Seminário enfoca necessidade da formação de profissionais para atender autistas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O primeiro seminário de TEA promovido pela Câmara de Vereadores reuniu um bom público na abetura do evento dia 7, no plenário do Legislativo.

Seminário de formação e atendimento ao TEA

Com a mediação da Secretária de Educação e Cultura, Angela Viero, o trabalho enfocou a formação de profissionais que prestam atendimento, principalmente em escolas, a crianças e jovens com o transtorno do espectro autista.

Público no Seminário

A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social CIDBES da Câmara de Vereadores de Alegrete, presidida pelo Vereadro Itamar Rodriguez, é promotora do evento. Contou com apoio da Prefeitura, APAE, SAAIA e 10ª Coordenadoria de Saúde promovem o Seminário: Formação da Rede de Atendimento ao TEA nos dias 7 e 8 de junho no Plenário da Câmara Municipal.

Regina Menna R de Oliveira- Neuropsicopedagoga destacou que o diagnóstico é fundamental e que os autistas precisam de cinco profissionais em seu acompanhamento: neuropediatra, fonoaudióloga, pediatra, psicóloga e fisioterapeuta.

O vereador Bolsson entrou, on line, desde o plantão pediátrico e disse do esforço e trabalho das pessoas em uma construção que vem de tempos. Que é um marco e prioridade essencial organizar e melhorar cada vez mais a Rede deste atendimento.

Vereador Glênio Bolsson

Um questionamento de uma estagiária da Escola Saint Pastous foi sobre a necessidae de se preparar e incentivar estudantes a estagiarem em classes com pessoas com a síndrome, assim como a formação de monitores que estão em sala de aula.

A Secretária Angela disse que sabe que precisam e estão trabalhando para melhorar toda essa rede atendimento e, inclusive, com monitores – disse que ninguém nasce sabendo e para isso que estão empenhados em trabalhar.

Secretária Angela Viero

O doutor Rodrigo Smolarek falou dos equívocos que precisam ser corrigidos em relção ao concurso de 20h para quem atua em AEE, porque é uma carga pequena para a quantidade de trabalho e exigências que os professores precisam desempenhar.

A vereadora Firmina Soares – Fuca deu um depoimento emocionado ao falar que descobriu, há pouco tempo, que um neto tem autismo, depois de fatos relatados na escola em que estudava. Salientou a necessidade urgente de um Neuropediatra, porque muitos não tem condições de pagar e ter o diagnóstico e isso é muito sério, atesta. Ela disse, ainda que nenhum professor tem que dar esse diagnóstico.

Vereadora Firmina Soares – Fuca

O vereador Fábio Perez – Bocão informou que esteve na Assembléia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos e entregou um pedido para um médico neuropediatra para Alegrete. Ele diz que seus filhos são autistas e elogiou o atendimento da Escola Saint Pastous onde estudam.

Também foi abordado:

Cuidar e Bem-cuidar: Tratamentos e Acompanhamentos

Participantes:

Haracelli Fontoura (Secretária de Saúde);

Érico Duarte (Obstetra);

Marilene Campagnolo (Pediatra);

Equipe de Fonoaudiologia do CEMA.

13h30min – Conscientização e Identificação do TEA

Participante:

Luciano Hartmann – Neurologista

15h – Eixo 3: Políticas Públicas e Acolhimento;

O que temos e o que não temos?

Participantes:

Iara Caferatti – Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social

Márcio Duarte, Lisiane Dutra, Thaís Cunha e Raquel Mesquita (Equipe Técnica da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social);

Ana Cristina da Costa – Diretora da Escola Paul Harris-APAE

Bruna do Canto – Assistente Social da OSC SAAIA

Mariza Baldissera – Equoterapia

16h45min – Eixo 4: Judicialização do Cuidado;

O agir imediato – O que se faz quando as políticas públicas não funcionam na prática.

Participantes:

João Monteiro – Advogado

Amanda da Gama – Defensora Pública

Fabiana Gallon- Juíza da 4º Vara do Trabalho

8 DE JUNHO DE 2022 – QUARTA-FEIRA

8h:30min –Abertura

Participação: CIDBES

9h – Acolhimento Familiar

Participante:

Luis Paulo Moura – Psicopedagogo

10h – Estimulação Precoce e Desenvolvimento

Participante:

Daniela Maicá – Terapeuta Ocupacional

11h – Genética e o TEA;

Participante:

Dânae Longo – Geneticista

12h – Intervalo

14h – Construção da Rede Municipal de Atenção ao TEA

Participantes:

Profissionais da rede.

16h – Coffe Break

17h – Coletiva para a apresentação da Rede Municipal de Atenção ao TEA à comunidade alegretense .

17h:30min – Encerramento