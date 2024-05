Seminário Internacional Caminhos do Pampa vai enfocar a nossa realidade

O Instituto Histórico e Geográfico de AlegreteS, o Curso de História da Universidade Aberta do Brasil – UAB – UNIPAMPA, campus São Borja e a Fundação Maurício Grabois, promovem o “I Seminário Internacional Caminhos do Pampa”: “As Ciências Humanas em Perspectivas das Fronteiras Sul-Americanas”, a ser realizado de 11 a 14 de junho próximo de forma híbrida

Conforme o historiador e professor Anderson Correia, as palestras, as oficinas e a “I Jornada Geo-Histórica da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul”, ocorrerão de forma presencial na UNIPAMPA, campus Alegrete. Os Grupos de Trabalhos – GTs – serão realizados de forma on-line e todas as atividades terão transmissão pelo YouTube. O evento de forma hibrida possibilitará a participação remota nas palestras, oficinas e grupos de trabalhos e com certificação, com a assinatura da lista de presença após o término de cada atividade.

Pampa gaúcho

As inscrições podem ser realizadas no seguinte endereço: https://doity.com.br/i-seminrio-internacional-caminhos-do-pampa-a-cincias-humanas-em-perspectivas-das-fronteiras-sul-amer/calendario

ATIVIDADES

11/06/2024 – Terça-feira.

Horário: 13h:30min às 17h:30min

“I Jornada Geo-Histórica da Fronteira Oeste”

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

Horário: 18h30mi às 19h – Abertura Oficial do Evento

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

Horário: 19:00 às 21:00

Palestra – “Escravizados: entre o Norte do Uruguai e a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul”

Palestrante: Profº Drº Eduardo R. Palermo – Diretor do Museu de Patrimônio Regional (R.O.U); Diretor e Coordenador do Centro de Documentação Histórica do Rio da Prata e Brasil

Mediador: Profº Drº Márcio Jesus Ferreira Sônego – IFFar – Alegrete/RS

Local: UNIPAMPA – Campus Alegrete/RS. Av. Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

12/06/2024 – Quarta-feira

Horário: 8h:30min às 11h30min

Oficina: “Educação Antirracista: a Lei 10.639 e a aplicação nas escolas”” IFFar – Alegrete – IHGA

Profº Dr Márcio Jesus Ferreira Sônego – IFFar – Alegrete/RS

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

Horário: 19:00 às 21:00

Palestra: Reflexões sobre Pedagogia e trabalho nos (des)caminhos da educação popular e da economia Solidária”

Palestrante: Profª Drª Taise Tadielo Cezar – Pedagoga na Pró-reitoria de Extensão, Instituto Federal Farroupilha. – campus Júlio de Castilhos/RS (IFF/JC/RS).

Mediador: Profº Drº Edson Romario Monteiro Paniagua

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

13/06/2024 – Quinta-feira

Horário: 8:30 às 11;30

Oficina: “Cultura, Patrimônio e Educação Patrimonial na Educação Básica”

Profº Drº Edson Romario Monteiro Paniagua – UNIPAMPA, campus São Borja/RS e IHGA

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

Horário: 19:00 às 21:00

Palestra: “A Geoeducação no âmbito do Geoparque Raízes de Pedras”.

Palestrante: Profª Drª Carmem Regina Nogueira – UNIPAMPA -Campus São Borja e Profª Drª Adriana Zamberlan – Instituto Federal Farroupilha – campus Júlio de Castilhos/RS (IFF/JC/RS)

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

Mediador: Profº Drº Muriel Pìnto – UNIPAMPA – campus São Borja/RS

14/06/2024 – Sexta-feira

Horário: 8:30 às 11;30

Oficina: “A fotografia como fonte histórica: os trabalhadores nas estâncias no início do século XX”

Profº Doutorando (UFRGS), Anderson R. Pereira Corrêa- UNIPAMPA -campus São Borja/RS e IHGA

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

Horário: 19:00 às 21:00

Palestra: “Política e Ditadura em Alegrete: a História da Arena e do MDB alegretense”

Palestrante: Profº Ms Diego Braga -IHGA

Mediador: Gilmar de Lima Martins – Fundação Maurício Grabois/IHGA

Local: UNIPAMPA – campus Alegrete -RS – Av, Tiaraju, 810 – Bairro Ibirapuitã

GRUPOS DE TRABALHO

OBS: Os Grupos de Trabalhos (GTs) sertão realizados de 12 a 14/06/2024 e serão divulgados posteriormente as suas salas virtuais, assim como o canal do Youtube para as outras atividades.

GT – OS CAMINHOS DA (NOVA)) HISTÓRIA POLÍTICA NO LIMIAR DO SÉCULO XXI – Coordenação: Dr. Edson Romario Monteiro Paniagua – Unipampa

GT – REFLEXÕES SOBRE PEDAGOGIA E TRABALHO NOS (DES)CAMINHOS DA EDUCAÇÃO POPULAR E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA – Coordenação: Dra. Taise Tadielo Cezar – IFFAR

GT – DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985) – Coordenação: Dr. Ronaldo Bernardino Colvero – Unipampa

GT – PAMPA, CULTURA GAUCHESCA E SUAS MÚLTIPLAS SUBJETIVIDADES – Coordenação: Dra. Amanda Meincke Melo, docente, UNIPAMPA/Campus Alegrete e Mestranda Aliriane Ferreira Almeida, mestranda, UFRGS

GT CULTURA(S) POPULAR(ES), PATRIMÔNIO, RITUAIS E SUJEITOS EM PERFORMANCE – Coordenação: Me. Vitória Duarte Wingert – Universidade Feevale e Dr. Jander Fernandes Martins – Universidade Feevale

GT – PODER JUDICIÁRIO: ABORDAGENS, TEMAS E DESENHOS DE PESQUISA – Coordenação: Dr. Gabriel Eidelwein Silveira – Unipampa (PPGS-UFPI); Dra. Rebeca Bianca de Melo Magalhães – Unipampa e Juliane Sant’Ana Bento – UFRGS (PPGD e PPGCP)

GT – O ENSINO DE HISTÓRIA E OS DESAFIOS DA BNCC – Coordenação: Dr. Jeremyas Machado Silva – FEMA/Unipampa UAB

GT – DA DESIGUALDADE AO PROTAGONISMO: HISTÓRIA, MULHERES E GÊNERO NA AMÉRICA DO SUL (SÉCULOS XIX E XX) – Coordenação: Doutoranda Ana Luzia Pereira Martins – UERJ; Doutoranda Isadora de Mélo Escarrone Costa – UERJ e Doutoranda Mariana da Silva Rodrigues de Lima – UERJ

GT – O PAMPA EM IMAGENS: FONTES VISUAIS E MÉTODOS DE PESQUISA – Coordenação: Dra. Luciana da Costa de Oliveira – (IHGRGS)

INSCRIÇÕES:

Devem ser realizadas no seguinte endereço:

https://doity.com.br/i-seminrio-internacional-caminhos-do-pampa-a-cincias-humanas-em-perspectivas-das-fronteiras-sul-amer/inscricao.

As inscrições para a categoria de ouvintes irão até o dia 11/06/2024. As inscrições para as demais categorias com trabalhos até o dia 20/05/2024

O acesso ao evento será de forma presencial e online

CATEGORIAS DE INSCRIÇÕES:

OUVINTES SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE TRABALHO

R$ 25,00 (+ taxa de R$ 2,50)

ALUNOS DE GRADUAÇÃO | COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

R$ 30,00 (+ taxa de R$ 3,00)

MESTRANDOS OU MESTRES | COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

R$ 40,00 (+ taxa de R$ 4,00)

DOUTORANDOS| COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

R$ 50,00 (+ taxa de R$ 5,00)

DOUTORES OU PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR

R$ 60,00 (+ taxa de 6,00)

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

R$ 40,00 (+ taxa de R$ 4,00)

ALUNOS DE ESPECIALIZAÇÃO | COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

R$ 35,00 (+ taxa de R$ 3,50)

Edson Romario Monteiro Paniagua

Comissão Organizadora