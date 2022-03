Seminário Internacional Sesc de Educação inicia em março

A Prefeitura de Alegrete e a Prefeitura de Manoel Viana serão parceiras na realização do 1º Seminário Internacional Sesc de Educação com o tema “Docências na contemporaneidade: reflexões, práticas criativas e inventividades” que acontecerá de 7 de março a 27 de abril.

Os profissionais de educação dessas cidades e de mais 24 municípios poderão participar das atividades gratuitamente.

O evento, promovido pelo Sesc/RS, é virtual, com transmissão ao vivo e tradução em libras.

Serão 11 palestras com educadores de Portugal e do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O evento trará contribuições para a formação continuada de educadores e estudantes, que têm esperado que a escola seja cada vez mais um espaço inventivo, propositivo e criativo a fim de que, em conjunto com a comunidade escolar, este espaço reflita a pluralidade de desejos e identidades dos diferentes atores que diariamente convivem nele.

A abertura será no dia 8, às 19h, com a palestra “Os paradigmas da docência contemporânea”, com o português António Nóvoa.

Informações sobre inscrições para o evento podem ser obtidas com o Agente de Cultura e Lazer, Paulo Amaral, através do whats 55 999230571

Mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue próximo da comunidade e das empresas gaúchas.

“Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuam sendo entregues e estão fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas e de empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Desde 2020 disponibilizamos nosso apoio também de forma virtual para continuarmos próximos dos gaúchos”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

O dirigente lembra ainda que o portal Perto de Você segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

1º Seminário Internacional Sesc de Educação

Programação online

07/03 (segunda-feira)

18h às 20h

Os paradigmas da docência contemporânea

António Nóvoa (Portugal)

09/03 (quarta-feira)

19h às 21h

Neurociência e aprendizagem na prática pedagógica

Cris Vieira (RS)

14/03 (segunda-feira)

19h às 21h

Projetos interdisciplinares e sua importância na aprendizagem

Guto Niche (RS)

21/03 (segunda-feira)

19h às 21h

Educação Humanística e Empreendedora: uma realidade possível

Maria Flávia Bastos (MG)

28/03 (segunda-feira)

19h às 21h

Aprendendo a perguntar – Educação e criatividade

Luciane Valls (RS)

04/04 (segunda-feira)

19h às 21h

Novas Construções sociais de aprendizagem

José Pacheco (Portugal/Brasil)

11/04 (segunda-feira)

19h às 20h

As diferentes linhas pedagógicas e suas implicações na contemporaneidade

Gilvania Porto (RJ)

20h às 21h

Relato de experiência de uma educação em transformação

Andrios Bemfica (RS)

18/04 (segunda-feira)

19h às 21h

Ser um docente criativo, eis a questão: refletindo sobre culturas, políticas e práticas

Jonathan Aguiar (RJ)

25/04 (segunda-feira)

19h às 21h

Sujeito, legado e sociedade

Tião Rocha (MG)

27/04 (quarta-feira)

19h às 21h

Ser professor

Eduardo Shinyashiki (SP)