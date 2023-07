Seminário Latino-americano de Educação e Cultura vai debater uma educação global e acolhedora

Promovida pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e pela Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a 22ª edição do Seminário Latino-americano de Educação e Cultura ocorrerá de 19 a 21 de julho, em Alegrete, com atividades no CTG Farroupilha e palestras simultâneas na Unopar, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e na Urcamp, além de momentos culturais e a Mostra Diálogos, com projeto educativo. O evento é voltado a professores da rede pública municipal, em um convite para debater uma educação global e acolhedora. Ele tem o objetivo de dialogar sobre o direito à educação, à igualdade e à oportunidade, com um olhar para as necessidades individuais de cada estudante.

Recebendo grandes nomes da área vindos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e diferentes partes do Rio Grande do Sul, o evento abordará temas como “Conectividade, inclusão social e educação”, “Educação intercultural indígena”, “Educação básica e internacionalização”, entre outros. Guto Niche, Patricia Grasel da Silva, Ananda Nochi Rockett, Adriano Canabarro Teixeira e Frei Betto são alguns dos palestrantes.

O encerramento do seminário contará com a participação do músico e palestrante Thedy Côrrea. As inscrições dos educadores interessados podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/seminariolatinoamericano

A programação está disponível a seguir e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-2129 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383.

22ª Seminário Latino Americano de Educação e Cultura

Data: 19/07/2023

Local: CTG Farroupilha (Av. Eurípedes Brasil Milano, 509)

19/07 (quarta-feira)

7h às 8h – Credenciamento

8h30 – Abertura Oficial

9h – Palestra “Educação e Cultura: O caminho para a inclusão social” com Chiquinho Divillas/Caxias do Sul

10h30 – Palestra: “Intencionalidades Pedagógicas em Tempos de Conectividade” com Patrícia Grasel da Silva/RJ

14h30 – Palestras simultâneas:

– “EJA e Projeto de Vida: percursos de trabalho e escolarização” com Larisa da Veiga Vieira Bandeira/POA, na Unopar (Demétrio Ribeiro, 283)

– “Educação Intercultural Indígena guarani” com Vherá Poty/SC, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha)

– “Educação bilíngue de/para surdos: o que o movimento surdo quer?!” – Bianca Pontin / POA

– “Educação do Campo: perspectivas no momento atual”, com Angelita Tatiane Silva dos Santos Perin/Jóia, na Urcamp (Praça Getúlio Vargas, 47)

– “Educação Básica e Internacionalização: Como fazer acontecer?”, com Vera Feliceti e Rafael Folmann Chernhak/POA, na Urcamp (Praça Getúlio Vargas, 47)

– “Câmera Causa – Propostas de Prática Audiovisual para Professores”, com Gustavo Spolidoro/POA, na Unopar (Demétrio Ribeiro, 283)

– “BNCC e Educação Infantil: como estruturar o planejamento?”, com Flávia Burdzinski de Souza/Erechim, no CTG Farroupilha (Av. Eurípedes Brasil Milano, 509)

18h às 21h – Mostra Diálogos (Apresentação de projetos educativos), na Urcamp (Praça Getúlio Vargas, 47)

20/07 (quinta–feira)

9h – Palestra “Dignidade e Valores Humanos” com Frei Betto/MG

10h30 – Palestra “A natureza no brincar e aprender” com Ananda Nocchi Rockett/POA

13h30 – Momento Cultural

14h – Palestra “Metodologias Ativas e Didática” com Guto Niche/POA

15h30 – “Atendimento Educacional Especializado: alinhamento da prática docente sob a perspectiva de uma educação inclusiva, eficiente e acolhedora” com Lisandra Alfaro/Alegrete

21/07 (sexta–feira)

9h – Palestra “Saúde mental na escola: um caminho de qualidade para professores e estudantes” com Mariangela Pozza/POA

10h30 – Palestra “Cultura Digital para o enfrentamento dos desafios da Educação” com Adriano Canabarro Teixeira/Passo Fundo

14h – Palestra “Escola e cuidados: precisamos falar sobre isso” com Dinamarcia Maciel de Oliveira/Uruguaiana – RS

15h30 – Palestra-show “Música, educação e comunicação” com Thedy Correa/POA