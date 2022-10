Share on Email

Pela manhã terá palestra com a ativista da OPAA sobre causa animal, Nara Leite, sobre políticas públicas; proposta do Marco Regulatório com a vereadora Dileusa Alves.

Pela tarde acontece a contribuição da Delegada Fernanda Mendonça sobre a Delegacia amiga dos Animais; o fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, João Araújo Filho, vai abordar fiscalização e atendimento aos maus tratos.

A Secretaria da Saúde vai abordar o centro de proteção animal Domingas Faraco ( Canil Municipal) om a veterinária Aline Gasparotto;

Daniel Rosso, secretário de mobilidade urbana vai falar da fiscalização conforme a Lei 6.134/2019. E finalizando o seminário de proteção animal, o secretário de educação, Rui Alexandre Medeiros, vai fazer o lançamento da Ginana Pet nas escolas.