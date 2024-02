SEMMAM fechou 2023 com 100 toneladas de lixo eletrônico recolhidas em Alegrete

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), destinou aproximadamente 100 toneladas de resíduos eletrônicos no ano de 2023 à empresa Natussomos. A parceria com a empresa acontece desde 2017, sem custos, a qual vem bimestralmente realizando a coleta no município.

Tudo que é coletado em Alegrete é levado pela empresa Natussomos, de Horizontina, que recicla esse material que, posteriormente, é utilizado no fabrico de outros bens. Essa atividade do Meio Ambiente objetiva ajudar a preservar o ecossistema natural, evitando que as pessoas joguem restos de tv, aparelhos de som, telefones, eletrodomésticos direto na natureza, provocando assim, poluição.

Para aqueles que não puderem comparecer à coleta descentralizada, a Semmam disponibiliza um ponto de coleta permanente em sua sede, localizado na Av. Assis Brasil, 930. O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30, oferecendo à população a possibilidade de entregar seus resíduos eletrônicos de forma regular e conveniente. A primeira edição de 2024 ocorreu no dia 23 de fevereiro, e a próxima está agendada para o dia 28 de março