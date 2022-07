Semmam realiza encontro sobre Planos de Gerenciamento de Resíduos

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), realizou encontro com profissionais técnicos que atuam na elaboração de planos de gerenciamento de resíduos na última quarta-feira, 20, no auditório do CREA regional de Alegrete.

Após a abertura realizada pela secretária da Semmam, Gabriella Trindade Segabinazi, o corpo técnico da Secretaria, composto pela Engenheira Florestal Gabriela Urbanetto e a Geógrafa Lívia Durgante, disponibilizou uma apresentação sobre o embasamento legal quanto às exigências e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, além de esclarecer dúvidas do público acerca do tema.