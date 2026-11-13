Senac Alegrete abre inscrições para cursos de idiomas com até 35% de desconto

Aprender um novo idioma é uma oportunidade de ampliar horizontes, conquistar novos espaços no mercado de trabalho e abrir portas para experiências acadêmicas e pessoais. Com esse objetivo, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para novas turmas de cursos de idiomas, com início previsto para março de 2027 e descontos de até 35% por meio da Campanha de Antecipação 2027.

A programação contempla diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento, oferecendo opções de inglês para crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Entre os cursos disponíveis estão Inglês para Crianças – Descobertas e Primeiros Passos, Inglês para Pré-Adolescentes, Comunicação em Inglês, Comunicação em Inglês para Adolescentes, Conversação em Inglês, Fluência em Inglês e Fluência em Inglês para Adolescentes.

Para quem busca aprimorar o currículo e comprovar a proficiência no idioma em âmbito internacional, a escola também disponibiliza cursos preparatórios para os exames de Cambridge B1 Preliminary, B2 First e C1 Advanced.

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Desconto para quem se antecipa

Quem deseja garantir sua vaga pode aproveitar as condições especiais da Campanha de Antecipação 2027, que oferece até 35% de desconto em cursos presenciais participantes.

Com o conceito “O futuro tá aí. Bem na sua frente”, a iniciativa incentiva os estudantes a planejarem sua formação com antecedência e aproveitarem as oportunidades disponíveis para investir no próprio desenvolvimento.

Para obter o benefício, é necessário informar o cupom VEM27 no momento da inscrição, conforme as condições da campanha.

As condições promocionais podem ser consultadas em www.senacrs.com.br/off.

Inscrições e informações

As matrículas podem ser realizadas pelo site do Senac Alegrete ou presencialmente na escola, localizada na Rua General Vitorino, 399, no Centro de Alegrete.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3421-2000 ou pelo WhatsApp (55) 99963-8385.

Serviço

O quê: Cursos de idiomas do Senac Alegrete.

Início das aulas: Março de 2027.

Cursos: Inglês para crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos, conversação, fluência e preparação para exames Cambridge.

Desconto: Até 35% com o cupom VEM27, conforme as regras da campanha.

Local: Rua General Vitorino, 399 – Centro, Alegrete.

Inscrições: Pelo site do Senac Alegrete ou presencialmente na escola.

Informações: (55) 3421-2000 ou WhatsApp (55) 99963-8385.