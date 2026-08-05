Senac Alegrete abre novas turmas de inglês para crianças, adolescentes e adultos



Aprender um novo idioma é investir em novas oportunidades pessoais, acadêmicas e profissionais. Pensando nisso, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para novas turmas de inglês no segundo semestre de 2026. As opções contemplam crianças, adolescentes e adultos, desde quem está iniciando os estudos até aqueles que desejam desenvolver a conversação.

Com uma metodologia que integra as quatro habilidades essenciais para a aprendizagem de um idioma (ouvir, falar, ler e escrever), os cursos proporcionam uma formação prática e dinâmica. Ao longo das aulas, os alunos aprendem a se apresentar, falar sobre a rotina, interagir em situações do cotidiano e se comunicar com mais confiança em diferentes contextos.

Além do desenvolvimento da língua, as formações abordam aspectos sociais e culturais dos países de língua inglesa, ampliando a compreensão sobre diferentes culturas e preparando os participantes para um mundo cada vez mais conectado. O domínio do inglês pode contribuir para o crescimento profissional, facilitar viagens internacionais e ampliar possibilidades de relacionamento e negócios em um mercado global.

As novas turmas disponíveis são:

As novas turmas disponíveis são:

Comunicação em Inglês para Adolescentes 1 (54h)

Terças e quintas-feiras

Das 15h30 às 17h

Início: 11 de agosto

Conversação em Inglês 1 e 2 (54h)

Terças e quintas-feiras

Das 18h às 19h30

Início: 11 de agosto

Inglês para Crianças – Primeiros Passos 1 (54h)

Terças e quintas-feiras

Das 9h às 10h30

Início: 11 de agosto

Comunicação em Inglês 1 (72h)

Terças e quintas-feiras

Das 19h às 20h30

Início: 11 de agosto

As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac Alegrete ou na escola, localizada na Rua General Vitorino, 399 – Centro. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (55) 3421-2000 ou pelo WhatsApp (55) 99963-8385.

Serviço – Inscrições para novas turmas de inglês do Senac Alegrete – 2º semestre de 2026

Inscrições: site do Senac Alegrete ou na escola

Endereço: Rua General Vitorino, 399 – Centro, Alegrete.

Informações: (55) 3421-2000 e WhatsApp (55) 99963-8385.