Senac Alegrete está com inscrições abertas para curso Técnico Recursos Humanos gratuito

Para consultar as vagas disponíveis, os requisitos e realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site www.senacrs.com.br/psg.

Com carga horária de 800 horas, o curso prepara o aluno para atuar de forma estratégica na área de gestão de pessoas. Entre os conteúdos abordados estão: desenvolvimento de colaboradores, execução de treinamentos internos, recrutamento e seleção, plano de carreira, cargos e salários, clima organizacional, relações trabalhistas, avaliação de desempenho e ambiente organizacional.

Além disso, o estudante aprenderá sobre atividades relacionadas ao sistema de informações de pessoal, incluindo cálculos de folha de pagamento, controle de benefícios e procedimentos de admissão, movimentação e desligamento de colaboradores.

As vagas são ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade, uma oportunidade ideal para quem busca qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho – de forma totalmente gratuita. As aulas iniciam no dia 13 de maio, nos turnos da tarde e da noite.