Senac Alegrete está com inscrições abertas para três novas turmas do curso Técnico em Enfermagem

Além disso, a demanda contínua nas instituições de saúde reforça a valorização dos profissionais qualificados. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta que 90% dos profissionais de enfermagem do Brasil estão atuando na área. Ciente da importância de capacitar profissionais para esse mercado, o Senac Alegrete está com matrículas abertas para três novas turmas do curso Técnico em Enfermagem.

Confira as datas disponíveis:

Turma 1

Início das aulas: 28 de abril

Horário: Segunda a quinta, das 14h às 18h

Turma 2

Início das aulas: 16 de junho

Horário: Segunda a quinta, das 14h às 18h

Turma 3

Início das aulas: 18 de agosto

Horário: Segunda a sexta, das 19h às 23h

Com carga horária de 16h, a formação vai te preparar para desempenhar funções para prestar assistência a indivíduos e grupos sociais, atuando na educação, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença em todo o ciclo vital, nos diferentes graus de complexidade do ambiente e gravidade dos clientes nos diversos serviços de saúde

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Senac Alegrete ou comparecer na escola que fica localizada na rua General Vitorino, 399 – Centro. Mais informações pelo telefone (55) 3421-2000 ou ainda pelo WhatsApp (55) 99963-8385.