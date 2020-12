Senac Alegrete recebe certificação da Universidade de Cambridge

Pelo segundo ano consecutivo, o Senac Alegrete recebe a certificação da Universidade de Cambridge, Inglaterra, sendo reconhecido como Centro Preparatório Oficial para os exames oferecidos pela renomada instituição. Cambridge é uma das instituições mais prestigiadas do mundo quando o assunto são os certificados de proficiência em inglês. Com isso, o certificado Cambridge é o mais tradicional e reconhecido atestado de domínio da língua inglesa no mundo todo.

“O Senac Alegrete está sendo novamente reconhecido pela excelência do trabalho exercido no processo de preparar candidatos e pelos resultados e índices obtidos em cada ano”, afirmou a diretora Rita de Cássia Seganinazzi. A escola foi pioneira na realização de viagens internacionais de estudos da língua inglesa e no desenvolvimento dos cursos preparatórios para os exames internacionais pela Universidade de Cambridge, assim como todos os níveis preparatórios para o Preliminary English Test (PET), First Certificate em English (FCE), Certificate In Advanced English (CAE) e Certificate Proficiency English (CPE) obtendo 100% de aprovação de seus alunos. “Por esta atuação diferenciada, o Senac Alegrete é a única escola do Senac no Brasil a ser reconhecida pela Universidade de Cambridge como Centro Preparatório para os Exames Internacionais”, disse Rita.

O certificado de Cambridge é uma qualificação de idioma que prova que seu detentor possui as habilidades linguísticas para viver, estudar e trabalhar independentemente em um país de língua inglesa. Mostra ao mundo que seu titular dominou o inglês em um nível excepcional e por isso é reconhecido por milhares de instituições de ensino, empregadores, governos e outras organizações em todo o mundo.

Para mais informações sobre os cursos de Idiomas acesse www.senacrs.com.br/alegrete. O Senac Alegrete fica localizado na rua General Vitorino, 399 – Centro. Telefone (55) 34221069 ou pelo whatsApp (55) 9230-7253.