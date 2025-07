Senac Alegrete recebe Selo e Certificação da Qualidade do COFEN

A cerimônia contou com a presença de representantes do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, do diretor da escola, Rodrigo Silveira, além de autoridades do município, docentes e enfermeiras.

O processo de avaliação para recebimento do selo considera aspectos como infraestrutura, qualificação do corpo docente, metodologias de ensino e aderência às diretrizes curriculares da profissão, garantindo que os estudantes recebam uma formação alinhada às exigências do mercado de trabalho e aos padrões éticos e técnicos da área da saúde.

A certificação reforça o compromisso do Senac Alegrete com a excelência no ensino, consolidando-se como referência na área da enfermagem.

Para mais informações sobre a certificação ou sobre os cursos oferecidos pela escola, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (55) 3421-2000 ou pelo WhatsApp (55) 99963-8385. A escola está localizada na Rua General Vitorino, 399, no bairro Centro.