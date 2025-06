Senac EAD promove webpalestras gratuitas em junho

Share on Email

Profissionais e estudantes são convidados do Senac EAD para uma jornada de aprendizado com webpalestras gratuitas, pensadas para quem deseja conhecer mais sobre o mercado de trabalho. Especialistas conduzirão discussões sobre contabilidade, design, gestão e logística. Todos os encontros são on-line, com certificado de participação enviado por e-mail em até 24 horas após a palestra.

Confira a programação:

Liderança de alta performance

📅 Data: 4 de junho

⏰ Horário: 20h

Como estabelecer uma liderança de alta performance, capaz de conectar pessoas por um propósito e persistir na busca por resultados? O líder ocupa um papel-chave nas organizações: não conduz apenas processos, mas desenvolve talentos, engaja pessoas e promove a melhoria contínua dos negócios. A webpalestra explorará pilares essenciais para uma liderança de alta performance ao conectar equipes e gerar resultados.

👥 Palestrantes:

Daniela Sperb — tutora no Senac EAD, bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Gestão de Varejo, especialista em Gestão Empresarial, Gestão Educacional e Tecnologias para o Ensino da Saúde.

— tutora no Senac EAD, bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Gestão de Varejo, especialista em Gestão Empresarial, Gestão Educacional e Tecnologias para o Ensino da Saúde. Daniel Rohde — especialista em Administração Financeira e em Docência na Educação Profissional, graduado em Administração de Empresas, coordenador do curso Técnico em Administração do Senac EAD e sócio-proprietário da empresa Lead In Liderança e Gestão Empresarial Ltda.

🔗 Inscrições: link

Do resíduo ao resultado: A Logística Reversa agregando valor na cadeia de suprimentos

📅 Data: 5 de junho

⏰ Horário: 19h

A webpalestra abordará a logística reversa e suas principais áreas de atuação — pós-vendas e pós-consumo — com exemplos práticos do dia a dia e embasamento na legislação. Será discutido como a logística reversa agrega valor aos negócios.

👥 Palestrante:

Charlene Bitencourt Soster da Luz — doutora e mestre em Educação, especialista em Formação Pedagógica, especialista em Finanças, graduada em Logística. Possui experiência em logística reversa, transporte rodoviário, marítimo e aéreo, e é editora técnica da Revista Internacional de Educação Superior da UNICAMP.

🔗 Inscrições: link

Design de Interiores: Destrave sua Carreira — do Currículo ao Contrato

📅 Data: 18 de junho

⏰ Horário: 19h

A webpalestra mostrará o caminho para conquistar estágios e empregos na área de design de interiores. Uma especialista em RH compartilhará dicas sobre como preparar o currículo e se destacar nos processos seletivos.

👥 Palestrante:

Kely Cristina dos Santos — tutora EAD no curso Técnico em Recursos Humanos. Graduada em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UniLeão), especialista em Gestão Estratégica do Capital Humano, psicopedagoga clínica e institucional, especialista em Educação para o Ensino Técnico e Profissional, mestranda em Educação Profissional e Tecnológica, com pesquisa na área de empregabilidade e educação.

🔗 Inscrições: link

A Contabilidade na Era Digital

📅 Data: 27 de junho

⏰ Horário: 19h

A webpalestra discutirá o impacto da transformação digital na área contábil, incluindo a automatização de processos, a análise de dados e o uso da inteligência artificial.

👥 Palestrantes:

Aline Alves — bacharel em Ciências Contábeis (FAPA) e em Administração (Uniasselvi), pós-graduada em Docência para o Ensino Técnico (Faculdade Verbo Educacional), em Gestão e Tutoria e em Controladoria (Uniasselvi), orientadora educacional do curso Técnico em Contabilidade EAD e tutora externa da Uniasselvi.

— bacharel em Ciências Contábeis (FAPA) e em Administração (Uniasselvi), pós-graduada em Docência para o Ensino Técnico (Faculdade Verbo Educacional), em Gestão e Tutoria e em Controladoria (Uniasselvi), orientadora educacional do curso Técnico em Contabilidade EAD e tutora externa da Uniasselvi. Marilice Souza — bacharel em Administração de Empresas (Faculdade São Judas Tadeu), pós-graduada em Marketing (Unisinos), Docência para o Ensino Técnico (Faculdade Senac), Gestão e Tutoria (Uniasselvi) e Metodologia do Ensino Superior (Uniasselvi), orientadora educacional do Senac EAD.

🔗 Inscrições: link