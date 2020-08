Compartilhe











No momento, todas as aulas estão sendo realizadas de forma remota

Para quem tem como meta aprender um segundo idioma, nunca é tarde para dar o primeiro passo. O Senac-RS está com inscrições abertas para cursos de Idiomas em todo o Rio Grande do Sul. No total, são 35 escolas que oferecem turmas de Libras e línguas estrangeiras em Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Alemão, desde o nível básico até o avançado. O domínio de um segundo idioma é um dos grandes gaps do País, principalmente quando se refere ao Inglês. Um levantamento do British Council mostrou que apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês, ou seja, 10.425 milhões dos mais de 208 milhões de habitantes. O estudo ainda mostra que o Brasil foi o 41º colocado no ranking de fluência de inglês, atrás de outros países da América Latina, como México, Peru e Equador. Em outro ranking, realizado pela English First, o Brasil também ocupou a 41ª posição, atrás de Lituânia, Vietnã, Costa Rica, Indonésia e Taiwan. E os dados seguem a mesma tendência no mundo corporativo. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa GlobalEnglish, colaboradores de empresas multinacionais no Brasil não fogem desses números. Um total de 108 mil trabalhadores de 76 países foram entrevistados para fazer um teste de inglês, e os 13 mil brasileiros que o realizaram, tiraram uma nota média de 2,95 do total de 10. O baixo desempenho colocou o país na 67ª posição. Todas as pesquisas mostram uma realidade que vai de encontro às necessidades do mercado de trabalho da atualidade. Hoje, é sabido que ter o conhecimento de um outro idioma é importante para todas as idades, desde uma atividade complementar para as crianças até para quem deseja atender um pré-requisito a uma vaga de trabalho.

Para a coordenadora de Projetos da Gerência de Educação Profissional do Senac-RS, Lucieli Catia Tubin, há muitos fatores positivos em saber um segundo idioma. “O mundo é bem maior para quem tem menos barreiras na comunicação”. Lucieli ainda destaca a vantagem em processos seletivos e melhores salários, maior facilidade em viagens e acesso a conteúdos globais atualizados (pesquisas mostram que 90% de todo conteúdo da internet está em inglês e que alguns livros, vídeos e filmes levam entre três ou quatro anos para serem traduzidos). Com a metodologia utilizada no Senac, a fluência em um segundo idioma está nas mãos dos alunos, que tem à disposição uma plataforma digital (ou material impresso), além das significativas experiências com aulas interativas, atividades e eventos que proporcionam a vivência no idioma nas quatro habilidades comunicativas (falar, ouvir, ler e escrever), bem como em aspectos culturais. A novidade deste ano é um novo programa de inglês para jovens e adultos, com protagonismo, inovação e tecnologia, pensamento crítico, colaboração, estímulo com uso de aplicativos (plataforma da Cambridge University Press, a qual o aluno pode acessar pelo próprio celular) e muita criatividade. O Programa trabalha uma experiência completa no aprendizado, usando metodologia híbrida e interativa, e é ofertado nas modalidades presencial ou 80% on-line (em aulas conectadas com o docente) com 20% presencial. Nesse contexto, foram criados os cursos: Senac Communication (inglês para sobrevivência e compreensão) com quatro níveis; Senac Fluency (inglês para expressão elaborada e comunicação com nativos), também com quatro níveis, e o Senac Proficiency. Neste último, o aluno pode optar pela prática de conversação (Conversation Practice with TED Talks) ou cursos Preparatórios para certificações internacionais. Por fim, a instituição ainda oferece o Senac Exchange, que consiste em intercâmbios internacionais para diversos destinos no mundo e com programação voltada a todos os tipos de público, com diferentes finalidades (voluntariado, estudo, turismo). Eles são ofertados em diversos períodos e momentos do programa. Além dessas opções, a instituição ainda oferece a possibilidade de planos de cursos customizados e personalizados, com o objetivo de atender necessidades específicas.

Os cursos são oferecidos em diferentes dias e horários nas mais de 30 unidades no Estado. O material didático é importado e não tem custo para o aluno, e a metodologia permite comunicar-se na língua-alvo desde a primeira aula. As escolas também contam com recursos multimídia, certificação com reconhecimento nacional, atividades culturais de reforço, além de programas de imersão, férias e intercâmbio. É um mundo de possibilidades para aqueles que desejam ampliar seus conhecimentos. Para mais informações, acesse www.senacrs.com.br/idiomas.